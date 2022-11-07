Вплоть до срыва: врач оценил идею лечения депрессии собственными похоронами

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Инсценировка смерти может разбудить бессознательные страхи и привести к необратимым последствиям. В чем же их ценность?

У россиян появилась новая забава — лечить депрессию похоронами. Всего за два миллиона рублей каждый желающий может умереть и воскреснуть, инсценировав свою смерть. 5-tv.ru решил узнать у психолога Елены Масловой, как может отразиться на ментальном здоровье попытка заблаговременно лечь в гроб.

Эксперт рассказала, что инсценировка собственный смерти вряд ли поможет вылечить депрессию. Такое мероприятие может, наоборот, серьезно навредить психике. По словам Масловой, человек, который соглашается на подобный эксперимент должен отдавать себе отчет в том, что он получит травматический опыт.

«Если он еще и находится в состоянии стресса, и психика его не совсем стабильна, то он рискует организовать себе фобии: страх замкнутого пространства и панические атаки, вплоть до психотического срыва», — объяснила врач.

Елена Маслова добавила, что страх собственной смерти есть у каждого, независимо от того, осознаем мы его или нет.

«Как правило, он проживается человеком в возрасте пять-семь лет в детстве. Так как это непростая тема для родителей, то чаще всего она не проживается так, как нужно, и уходит в бессознательное», — подчеркнула эксперт.

Гештальт-терапевт отметила, что здоровому человеку лучше не ложиться в гроб, потому что нельзя точно предугадать, какие личные травмы и процессы запустятся после подобного эксперимента.

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