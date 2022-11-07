Киев будет цел? Макрон трясется в страхе от слов Путина про «победу»

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Сейчас европейские страны боятся любых разговоров про оружие массового уничтожения. Но правильного ли «врага» они выбрали?

Президент Франции испугался слов российского лидера Владимира Путина о применении ядерного оружия. В разговоре с французским коллегой глава государства отметил, что для победы необязательно наносить ядерный удар по крупным городам вражеского государства.

Как сообщило издание Daily Mail, Путин якобы привел в пример Хиросиму и Нагасаки, атомные атаки на которые принесли победу США. Это очень встревожило Макрона, он посчитал, что наша страна может использовать ядерное оружие на территории Украины для завершения конфликта.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — говорится в издании.

В том числе в газете отмечается, что разговор двух лидеров был основан на фоне переживаний Макрона по поводу применения Москвой ядерного оружия в ходе специальной военной операции. Сейчас это главный страх Европы.

Как отметило издание Газета.ру, даже Лиз Трасс в последние дни пребывания на посте премьер-министра Великобритании боялась, что кто-то воспользуется оружием массового уничтожения. Она каждый день следила за прогнозом погоды — вдруг радиоактивный ветер подует в сторону королевства?

Вероятно, страхи Трасс реалистичны и слежка за погодой оказалась отличной идеей. Правда, угроза исходит вовсе не от России. Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США создают климатическое оружие и когда оно «выстрелит».