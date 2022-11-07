Папа Римский отказался верить в «жестокость» русского народа, о которой кричит Запад

Фото, видео: www.globallookpress.com / VATICAN MEDIA; 5-tv.ru

США и ряд стран Европы на волне истерии стали обвинять РФ и ее граждан во всех грехах. Между тем, адекватно оценивающие обстановку люди понимают истину.

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому народу и русской культуре. Заявление прозвучало во время пресс-конференции на борту самолета, когда понтифик возвращался из поездки в Азию.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил Папа Римский.

Понтифик признался, что не верит в жестокость россиян, о которой часто говорят на Западе и заявил, что русский народ — это великий народ.