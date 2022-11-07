Ручное исправление: ритейл предложил новую схему предустановки российского ПО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez; 5-tv.ru

С нового года продажа электроники без пакета отечественного программного обеспечения будет запрещена. Выход из ситуации уже найден.

Новую схему предустановки программного обеспечения предложено внедрить в России. Дело в том, что с 1 января продажа электроники без пакета отечественного софта станет незаконной. Но в условиях, когда многие поставщики ушли с нашего рынка, и ставка была сделана на параллельный импорт, предустанавливать приложения стало некому.

Как выяснили «Известия», выход нашли в Ассоциации компаний интернет-торговли. При покупке гаджетов клиент получит инструкцию с QR-кодом, отсканировав который, сам скачает необходимые программы: «Госуслуги», «Мой офис» и ряд других. Инициатива уже направлена в правительство.