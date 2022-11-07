Расстояние не имеет значения: как ракеты «Буков» уничтожили боеприпасы американских HIMARS

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Уникальные самоходные ракетные зенитые комплексы могут работать сообща, не оставляя противнику шансов на выживание.

Российские зенитные комплексы «Бук» уничтожили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Развертывание нашего боевого расчета заняло считанные секунды после обнаружения цели. И как только снаряд противника был взят на прицел, прозвучала команда о его ликвидации.

Комплексы «Бук-М2» и «Бук-М3» действуют сообща, уничтожая воздушные объекты ВСУ на разном удалении. Первые поражают самолеты, вертолеты и реактивные снаряды на расстоянии до 40 километров. Вторые — на более дальних подступах. А их совместное использование позволяет создать эшелонированную противовоздушную оборону.