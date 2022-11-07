Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в Россию

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После начала СВО на Украине некоторые западные компании пошли на поводу у Запада и отвернулись от России. Сейчас многие из них пересмотрели свои взгляды.

Некоторые иностранные марки косметики вернутся в РФ, поэтому Минпромторг запретил для них параллельный импорт. О готовности возобновить поставки на российский рынок заявили бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«Указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Также в Минпромторге отметили, что запрет начнет действовать только через три месяца. Это рассчитано для тех, кто уже приобрел товары по схеме параллельного импорта. Им требуется время для ввоза продукции на территорию нашей страны.

Еще в начале августа вышеперечисленные бренды были внесены в перечень параллельного импорта. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, за два месяца до этого сообщал о переговорах по возвращению поставок косметических товаров от ведущих производителей.

К слову, после начала спецоперации многие западные бренды отказались сотрудничать с Москвой из-за антироссийской политики Европы. В связи с этим, в марте правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на зарубежную продукцию. По заявлению Минпромторга, такая система не легализует контрафакт, но позволяет ввозить оригинальные товары через альтернативные каналы поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпромторге РФ разрешили параллельный импорт алкоголя.