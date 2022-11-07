Васильев в объятьях Волочковой раскрыл секрет «вечнозеленой девственности»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Бывшая прима-балерина Большого театра и эксперт по стилю встретились на Неделе моды Вячеслава Зайцева.

Историк моды Александр Васильев, восхищенный стройностью и спортивной формой 46-летней балерины Анастасии Волочковой, решил раскрыть женщинам секрет «вечнозеленой девственности». Кто-то из свиты танцовщицы снял на видео откровенные советы эксперта по стилю и, очевидно, дамской свежести. Видео бывшая прима Большого театра опубликовала в личном блоге.

«Вечнозеленая девственность знаете как достигается? Упражнениями! И пользуйтесь застежкой „молния“!» — заявил Васильев, проводив взглядом Волочкову, на которой из одежды был лишь небольшой отрез черного кружева.

Что имел в виду стилист — пресловутые упражнения Кегеля для крепости интимных (и не только) мышц или полноценные балетные тренировки, для публики так и осталось тайной. Но к рекомендации пользователи сети все же отнеслись с осторожностью. Они, в конце концов, видели, до чего Волочкову довела ежедневная растяжка: звезда балета едва ли не каждый день публикует фото в шпагате в самых неожиданных местах. И порой раскрывает перед лицом общественности некоторые свои неожиданные места.

В комментариях подписчики балерины высказали сомнения и в «вечнозеленой девственности», и в эффективности упражнений. А также в чувстве стиля звезды. Стоит отметить, неоднозначное видео было снято на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Наряд Волочковой от дизайнера Татьяны Дорониной, в котором она прошлась по подиуму, назвали рваной шторой, а весь показ — «сельским клубом 50+» и «шабашем в доме ветеранов», пишет dni.ru. Черное мини и замшевые сапоги публика тоже не оценила.

Впрочем, Александр Васильев, обняв балерину, явно остался доволен и кружевом, и «шторами», и оголенными стройными ногами блондинки. Он назвал Волочкову «своей маленькой развратной девочкой» и с удовольствием попозировал рядом с ней перед фотографами.

Ранее, писал 5-tv.ru, после неудачного романа с банщиком Анастасия Волочкова переключилась на красавчика-дворника и мойщика остановок.

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