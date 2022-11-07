От рабочей печи: как появился первый Вечный огонь в России

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Именно от Вечного огня в Санкт-Петербурге пламя Памяти зажглось по всей России и за ее пределами.

Необычное зрелище ждало петербуржцев на Марсовом поле: его озарила огненная картина из 700 свечей. Такое торжество было приурочено к 65-летию зажжения первого в стране Вечного огня, который положил начало новой традиции: именно от него были зажжены Вечные огни в городах-героях, городах воинской славы и на могиле неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.

Дмитрий Будков расскажет о том, как вспыхнуло самое первое пламя памяти.

Его зажгли накануне сорокалетия октябрьской революции. Первый в стране Вечный огонь появился на Марсовом поле. Раз в год он проходит техобслуживание. Пламя на время процедуры с помощью факела переносят на временную горелку.

Чашу и горелку чистят от гари, песка, мусора и монет, которые здесь всегда находят в большом количестве. На всю процедуру уходит не больше часа. После чего огонь возвращается на место.

Температура горения — свыше полторы тысячи градусов. Руда в этих печах превращается в жидкий металл. Первыми огонь памяти увидели работники Кировского, тогда еще Путиловского завода.

Первый Вечный огонь в 1957-м от мартеновской печи факелом зажег сталевар Митрофан Жуковский. Пламя брали из аналогичной печи под номером один, которая стала первоисточником всех Вечных огней в России и странах ближнего зарубежья.

В музее Кировского завода хранятся фотографии легендарного сталевара и участника Великой Отечественной Войны. Но предприятие и Марсово поле были связаны еще дореволюционными событиями. Рабочие завода нередко проводили здесь демонстрации, на которые выходили под красным знаменем.

«Этим знаменем рабочие обменялись с героями Павловского полка. Это была личная охрана царя, которые квартировались прямо на Марсовом поле», — рассказал директор Музея Кировского завода Игорь Саврасов.

Частицы огня памяти с Марсова поля разошлись по всей стране. Они горят на Пискаревском кладбище, Мамаевом кургане, в мемориалах Краснодарского и Алтайского края, Оренбургской и Белгородской областей. Всего в России 2800 Вечных огней.

До Кремлевской стены пламя доставили в 1967-м на бронетранспортере.

Самый первый Вечный огонь погас только в 2003-м. Горелке потребовался ремонт. Но через полгода его вновь зажгли — в традициях прошлых поколений. В мартеновском цеху это сделал заслуженный металлург Александр Семенов, а помогал ему сталевар Владимир Прохоров.

«В тот день меня попросили отлить пробу как молодого специалиста, а сталевар Семенов уже из этой пробы зажигал Вечный огонь. Технология вообще ничем не изменилась, как все было, так и осталось», — поделился сталевар Кировского завода Владимир Прохоров.

Вечный огонь в пути с Кировского завода до Марсова поля сопровождал почетный караул.

«Мы его перенесли в фонарь, потому что невозможно было ехать с открытым огнем на транспорте. В этот момент нас сопровождала рота почетного караула. И после торжественной части Валентина Ивановна и Сергей Михайлович зажгли вновь Вечный огонь», — вспоминает директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Во время блокады Ленинграда на Марсовом поле горожане выращивали овощи. В 1944-м здесь салютовала артиллерийская батарея в честь крушения фашистской осады. Сюда, приходят каждое 9 мая — к Вечному огню, который стал первым среди тысячи других символов несгибаемой воли русского народа и тех жертв, которые он понес на пути к Великой Победе.