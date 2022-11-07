Достопримечательности Санкт-Петербурга на три дня превратились в «Чудо света»

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Жители и гости Северной столицы с помощью современных технологий смогли стать очевидцами исторических событий.

В центре Петербурга прошел уникальный фестиваль «Чудо света». На три дня Петропавловская крепость превратилась в одну большую сцену. А ее бастионы и внутренние строения — в полотна для современных художников.

Главная тема масштабного шоу — 350-летие Петра Великого. На стенах Нарышкина бастиона зрители могли проследить историю строительства первых российских кораблей.

А на Петровских воротах — смену архитектурных стилей: от времени основания Северной столицы до наших дней. Всего здесь разместились полтора десятка непохожих друг на друга площадок, а для световых эффектов использовалась почти сотня проекторов.