Эти жизни не важны? Журналисты NBC вскрыли схему рабства в армии США

Фото, видео: ТАСС / AHMED MARDNLI; 5-tv.ru

На американских военных базах люди работают практически за бесценок. А потом бесследно исчезают.

Несмотря на всю одиозность Дональда Трампа, в одном он прав: Штатам действительно нужен тот, кто наведет порядок. Настоящую информационную бомбу «взорвали» журналисты одного из американских телеканалов: выяснилось, что военные базы США на Ближнем Востоке промышляют торговлей людьми. И каждое подразделение имеет собственных рабов, которые обслуживают своих хозяев.

В ходе расследования удалось вскрыть целую сеть вербовки будущих пленников. Как она работает, и почему в Конгрессе решили закрыть глаза на ситуацию? Ангелина Крупенина все расскажет.

Около 66 тысяч военных, которых надо кормить, поить и за которыми нужно каждый день убирать. Именно столько американцев служат в других странах по всему миру. И на них, как выяснилось, трудится целая армия рабов.

«Мне обещали по 200 кувейтских динаров в месяц, жилье бесплатно, еду бесплатно, все бесплатно. Потом сказали, что все не так, и что платить будут только по 40 динаров. И я попал в этот ад», — рассказывает плененный американскими солдатами Абдулла.

Абдулла три года провел в Афганистане, пока в прошлом году американцы не ушли и не бросили его там один на один с террористами. По словам Абдуллы, на базе в таком же положении оказались тысячи жителей стран третьего мира. Чтобы они не могли, например, сбежать или бунтовать, придумали целую систему торговли людьми — по образцу настоящих работорговцев. О том же говорят и правозащитники.

«На этих базах работают всегда иностранцы, но всегда не из той страны, где находится база. В Ирак и Афганистан завозили непальцев, бангладешцев и людей из Юго-восточной Азии. Работают обычно в столовых, на кухнях, на уборке, повсюду на работах, не связанных с оружием», — вскрывает всю грязь армии США правозащитница Моне Изабет.

Условия жизни таких работников — хуже некуда. Спали на голой земле, связи с родными пресекались на корню.

«Они работают без выходных, семь дней в неделю по 12 часов в день. В среднем, выдерживают около трех лет, но что с ними происходит дальше — практически неизвестно, в свои семьи они, во всяком случае, не возвращаются, за редким исключением», — рассказала специалист по контрактам в вооруженных силах Легрейс Робертс-Харви.

Журналисты NBC потратили почти год, чтобы раскрыть масштаб преступлений. Но когда решили передать полученную информацию конгрессменам, выяснили, что те уже давно знают и о самой работорговле, и об ее масштабах.

«То, как с ними обращаются, некоторые считают современным рабством. Мы заключаем контракты с опасными партнерами. Жертвы этого принудительного труда страдают, а наши деньги, наши налоги идут на поддержание принудительного труда и на торговлю людьми. Это совершенно неприемлемо», — заявляет сотрудница счетной палаты США Летиша Лав.

Известны даже конкретные названия фирм, которые занимаются наймом жителей бедных стран и их транспортировкой на военные базы США. Последний связанный с ними скандал был четыре года назад, и тогда суд признал незаконной деятельность одной из таких компаний — саудовской Tamimi. Но запрет на работу с ней длился недолго. В прошлом году с Tamimi снова заключили контракт на десять миллионов долларов. Ведь американцы все еще остаются в самых разных странах Ближнего и Среднего Востока, а значит их по-прежнему надо кормить, и рабы им по-прежнему нужны.