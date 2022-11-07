Мистический двойник: что делать, если у автомобиля появился «клон»

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Случай, с которым столкнулся житель Ленинградской области, уникальный и очень сложный. И решать его придется через суд.

Скользкие дороги, как выяснилось, не самое страшное, с чем могут столкнуться автомобилисты. Водитель из Ленинградской области приобрел внедорожник за несколько миллионов, но не может проехать на нем и метра. У автомобиля обнаружился двойник, а владелец оригинальной машины оказался вне закона. Насколько распространены такие случаи, и что делать, если у автомобиля появился клон — выяснял Павел Панов.

Это еженедельный ритуал: Эдуард Буценко проверяет уровень масла, прогревает двигатель, крутит рулем и опять никуда не едет.

«Ее просто сняли с учета и все. Машина есть, но ее как-бы нет. Номера сняты, с регистрации снята, ей нельзя пользоваться», — жалуется автовладелец.

Авто Эдуард купил летом 2011 года у официального дилера. Пять лет, что выплачивал кредит — ПТС был в залоге у банка.

«Кредит выплатили. Пришлось сменить страховую. Было неудобно ездить в автосалон и пришлось перейти в другую компанию. Там сказали, что вы не собственник и мы не можем ее застраховать. Она уже сменила два-три собственника. Извините, до свидания», — рассказал Эдуард.

Оказалось, что по документам машины Эдуарда зарегистрирован точно такой же автомобиль в Ханты-Мансийске, и он сейчас беспрепятственно колесит по западной Сибири. Чтобы клон обзавелся необходимыми бумагами, авто Эдуарда сняли с учета. Разумеется, без его ведома.

Сейчас существует два автомобиля с абсолютно идентичными ВИН-номерами и номерами двигателей. Это невозможно. На заводах ошибка исключена. Однако, эксперты ГИБДД Петербурга и Ханты-Мансийска дали заключения о подлинности обеих машин. Нет претензий у специалистов и к документам.

Причем в обоих ПТС первым владельцем машины значится именно Эдуард Буценко. В первом варианте он единственный собственник, а двойник якобы в ноябре 2011-го был продан. Но как могла пройти сделка, если ПТС в тот момент был в банке, а машина оставалась у Эдуарда?

«Для меня странно, что автомобиль, который имеет явные признаки изменения маркировки, признаки подделки документов, что его вторично не проверили. Была проведена лишь одна экспертиза в 2017 году. И с 2017 года абсолютно во всех документах, во всех постановлениях об отказе возбуждения УД, должностные лица ссылаются на эту экспертизу», — отметил автоэксперт Максим Шелков.

Автоэксперты, на 100% уверены, в том, что именно по сибирским дорогам сейчас ездит автомобиль-двойник.

«Я думаю, что новый ВИН-номер автомобиля набит достаточно искусно и в коррупционной связи с мошенниками находятся чиновники. Ну а сегодня сотрудникам ГИБДД просто не хочется разбираться в этом вопросе. Это длинная и мучительная история, не сулящая выгод», — предположил автоэксперт Ян Хайцер.

Сибирский внедорожник уже сменил несколько владельцев. Проблем с регистрацией не было ни разу. И новые собственники скорее всего даже не подозревают, что у машины мутная история. После нескольких экспертиз и одинаковых ответов от прокураторы и полиции, Эдуард все-таки решил обратиться в суд.

«Требования, которые мы заявили: о признании незаконным бездействия ряда правоохранительных органов, признании недействительным снятия с регистрационного учета автомобиля, о восстановлении этого учета и снятия с учета автомобиля-двойника», — пояснила адвокат пострадавшего Инна Иванова.

Все может решить независимая экспертиза, в идеале проведенная в третьем регионе. У таких автомобилей — более 300 точек индивидуальной маркировки. И при тщательной проверке именно самой машины, а не документов– легко можно установить оригинал и подделку.