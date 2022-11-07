«Беспокоящий огонь»: как танкисты из ДНР не дают отдыха ВСУ по ночам

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Работа даже ночью опасная. Вражеский беспилотник может позволить ВСУ открыть огонь по танкистам.

Накачивание оружием Украине, похоже, не помогает: уже и в самом Киеве признают, что исчерпали наступательный потенциал, о котором еще недавно так громко заявляли. российские военные уничтожают позиции противника и днем, и ночью. Что это такое — «беспокоящий огонь», и как из танка попасть в цель в кромешной темноте? Станислав Григорьев все покажет.

Ночь, Донбасс и поздний вечер внезапно начинает шуметь звуками спецоперации. Вот только что в эту машину загрузили боекомплект для того, чтобы выполнить очень специфическую работу: лишить противника сна и ощущения безопасности. По военному это еще называется «беспокоящий огонь».

Для того, чтобы начать стрелять, танку нужно сначала подъехать поближе к противнику, а затем еще и получить координаты. Их дадут корректировщики, с которыми наша съемочная группа отправляется в непроглядную темень.

Вражеский беспилотник в таком режиме светится как звездочка. Но сегодня вражеского беспилотника в небе не нашлось. И бойцы запускают свой. Он снабжен прибором ночного видения. Оператор почти сразу увидел цель.

Все это время съемочная группа и бойцы находятся не так уж и далеко от противника, но при этом скрыты лесом. Стараемся сильно не шуметь. Надеемся, что нас не заметят.

Вокруг серьезные люди в масках. Как выяснилось, добровольцы. В деле с 2014 года. Объясняют, в чем заключается их работа и чем она опасна.

«Когда как, по-разному, все зависит от обстановки. А она каждый день меняется, бывает, можем свободно налегке отработать полностью свой боекомплект и уйти, а иногда бывает жарко. Бывает, даже не успеваем одного выстрела сделать, уже начинают крыть, значит у врага тоже птичка в небе, ведут тоже разведку, тоже не спят», — поделился военнослужащий из ДНР Богдан.

«Крыть» — это значит, что в ответ на выстрел из танка прилетает два десятка мин и снарядов. Но в этот раз все тихо. Тем временем, танк продолжает разрушать что-то за линией фронта.

«Танк в ночи не видно, но зато очень хорошо слышно. Звук мотора — это танк уходит с позиции, причем уходит на довольно большой скорости», — рассказывает военкор.

Съемочная группа тоже возвращается домой и по пути встречается с танкистами. Они рассказывают нам простую военную историю. Одного из парней зовут «Круглый». Он жил в самом опасном, Киевском районе Донецка. После того, как по его улице не раз ударили из гаубиц, записался в армию ДНР и теперь каждый день мстит за причиненные неудобства, ведь мириться с обстрелами родного города он не намерен.