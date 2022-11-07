В Дубае загорелось жилое высотное здание

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Причина пожара, мигом облетевшего интернет, пока не называется.

В Дубае небоскреб вспыхнул как спичка. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами. По всей видимости, горит обшивка высотки.

Уточняется, что это не административное здание, а жилой дом. Один из жильцов сообщил, что пожарная сигнализация внутри почему-то не сработала. Люди проснулись от шума и звуков сирен экстренных служб.

Сколько человек сейчас находится в здании, сколько уже удалось эвакуировать, есть ли жертвы и пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают спасатели.