ВСУ обстреляли центр Донецка, уничтожив здание управления железными дорогами
ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов натовского калибра
Фото, видео: 5-tv.ru
По счастливой случайности никто от обстрела не пострадал.
Украинские войска вновь нанесли удар по центру Донецка. Сразу шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм ударили по Ворошиловскому району. Как стало известно 5-tv.ru, удар был нанесен в 3:13 ночи.
По предварительным данным, атака была нанесена при помощи американских РСЗО HIMARS.
Пожар, возникший из-за обстрела, видно почти со всех точек города. ВСУ атаковали старинное здание, в котором находилось управление железными дорогами.
«Разбит полностью центральный корпус. Пострадавших, по первым данным, нет. В основном здании никого нет, только охрана осталась. Очень большая площадь пожара, практически вся крыша двух корпусов», — отметил представитель спецслужб.
В здании выбило стекла и горят помещения на верхних этажах. По данным спасателей, пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС.