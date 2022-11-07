Ревва забыл о маме: «Говорит, ему отрицательные эмоции не нужны, и кладет трубку»

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По словам родительницы юмориста Любови Рачеевой, сын не навещал ее больше года и оградил от общения с внуками.

Мама юмориста и певца Александра Реввы Любовь Рачеева больше года ждет встречи или хотя бы звонка от сына. Как пишет KP.RU, женщина живет в Сочи, а ее наследник в Москве. Когда артист приезжает на родину на гастроли, родительнице приходится самой искать его в гостиницах, иначе упустит шанс обнять любимого отпрыска. В эфире популярного телешоу Рачеева сокрушалась из-за равнодушия сына.

«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась мама шоумена.

Александр Ревва и его сестра-двойняшка Наталья росли без отца — он ушел из семьи, когда дети были совсем крошками. Рачеевой, которой на тот момент был всего 21 год, с воспитанием наследников помогала их бабушка. Стоит отметить, многие коллеги Реввы по шоу-бизнесу знают его родительницу как артистичную и активную даму, заводилу и душу компании. Рачеева — солистка кубанского хора и тамада, а также обладательница степени доктора технических наук.

Женщина живет в Сочи со своим мужем Олегом, отчимом ее детей. Интересным фактом о семье Реввы можно назвать историю его дедушки. Он был профессором консерватории и человеком, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса за талант умножать в уме шестизначные цифры. Привязанная к своей творческой семье Рачеева очень сожалеет, что сын так отдалился.

По словам мамы Александра Реввы, она следит за его жизнью в социальных сетях, контролирует информацию о гастролях — вдруг удастся свидеться. Холодность, признается, сыну и его жене Анжелике прощает. Рачеева регулярно посещает церковь, просит бога дать наследнику и его близким здоровья и других благ. Коллеги юмориста лишь разводят руками и удивляются: неужели дружелюбный и позитивный Ревва может так обижать маму — не приглашать в гости, встречаться в холлах отелей и держать вдали от внучек?

«Все как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына», — жалуется Любовь Николаевна.

К слову, комик не раз упоминал о Рачеевой в своем блоге, трогательно поздравлял ее с днем рождения, благодарил за поддержку и веру в его будущее. Какая кошка пробежала между мамой и сыном, была ли ссора, родительница звезды умалчивает. Может ли сын забыть о матери вот так без причины, внезапно?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители встретили Александра Ревву на сцене после слухов о его переезде в Испанию.