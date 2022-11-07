Стало известно, кто в США ведет активные переговоры с Россией

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета безопасности РФ

Активный диалог с российскими представителями поддерживает только один американский политик.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ведет переговоры с представителями РФ по ситуации на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что диалог ведется с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Основная цель Салливана заключается в том, чтобы не допустить эскалации конфликта между странами, а также оставаться с российскими коллегами на связи, не позволяя контакту прерваться. Отдельно журналисты отмечают, что целью диалога не является вопрос завершения спецоперации.

Печально, но здравая инициатива американского чиновника не находит поддержки у его коллег, так как они считают подобные действия «непродуктивными».

В прессе отдельно отмечают, что именно Салливан призывал украинские власти дать России максимально четкий и открытый сигнал о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее The Wall Street Journal также сообщал о том, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем США склоняют Украину к переговорам с Россией.