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Российский дипломат связала гибель объединения с расширением количества стран-участников.

Евросоюзу скоро может прийти конец. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале.

Так она прокомментировала интервью Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели немецкой газете Welt am Sonntag.

Вархели заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет годы. Но представитель МИД России считает, что это станет ошибкой объединения, а также приведет к развалу ЕС.

И именно годы, уверена Захарова, займет процесс краха Евросоюза, наступив одновременно с принятием Украины в объединение.

Мнение о том, что Евросоюз находится на пороге своей гибели, высказывалось и ранее. Так, издание Bloomberg со ссылкой на уходящего премьер-министра Италии Марио Драги писало, что разногласия в Евросоюзе могут закончиться победой президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Венгрии открыто заявили, что Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.