Певица МакSим разрыдалась во время концерта в Москве: «Пою для одного человека»

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Артистка призналась, что таинственной персоны, которой посвящено все мероприятие, не было в зале.

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, расплакалась во время очередного концерта в Москве. Новую программу «Я буду жить» исполнительница посвятила всем, кто переживал за нее во время тяжелой болезни. Как пишет Starhit.ru, популярная артистка собрала многотысячный столичный Adrenaline Stadium, но по-настоящему ждала на мероприятии только одного человека. Говоря о нем, МакSим не смогла сдержать эмоций.

«Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда», — сказала певица со слезами на глазах.

После этих слов МакSим исполнила один из своих хитов «На радиоволнах». В нем говорится о прощании с любимым, героиня расстается и обещает никогда не забывать его, скрывает боль в душе и решает не открывать ее избраннику. Поклонники тут же решили, что Максимова до сих пор не может пережить расставание, которому посвящена песня, а возлюбленный остается главным человеком в ее жизни.

Сама знаменитость, хоть и решилась на публичное откровение, предпочла подробности сохранить в тайне. Во время исполнения других трогательных композиций о нежных чувствах, Максимова периодически прикрывала рукой лицо, будто стараясь сдержать вновь подступившие слезы.

Светские сплетники быстро нашли предполагаемого виновника переживаний МакSим. Им назвали бизнесмена Антона Петрова, которому артистка родила дочь Марию. Семью сохранить не удалось, пара разорвала отношения, однако девочку бывшие возлюбленные продолжают воспитывать вместе. У Максимовой также есть старшая дочь Александра от звукорежиссера Алексея Луговцева.

Ранее 5-tv.ru выяснял, правдивы ли слухи о скором рождении третьего ребенка певицы МакSим.