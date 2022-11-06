Кошмары обеспечены? Почему нельзя спать под лунным светом

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По словам специалистов, самой большой силой Луна наделена во время фазы полнолуния.

Специалисты отмечают, что Луна обладает огромной магической силой и еще с древности она собрала вокруг себя множество мифов. Один из них гласит, что нельзя спать под лунным светом. Нужно взять во внимание, что спутница Земли наделена большой энергией, которая воздействует на людей, животных и растения.

По словам экспертов, самой мощной силой Луна наделена во время фазы полнолуния. Кроме прочего, стоит учесть, что некоторые люди страдают от лунатизма — передвигаются ночью по дому с закрытыми глазами.

Все дело в том, что растущая «королева ночи» усиливает возбуждение человеческого организма, а убывающая — уменьшает, пишет Rsute.ru. В древности у людей даже существовал культ Луны и ей поклонялись, как божеству: приносили подношения, чтобы она по ночам не будоражила их воображение.

Влияние лунного света на всех может сказываться индивидуально. Чаще всего — это появление тревожности и беспокойства. Выливаться все это может в кошмарные сны и даже выкрики или всхлипывания. К тому же лунный свет может быть просто слишком ярким и из-за этого помешает уснуть.

Специалисты не рекомендуют ставить детскую кроватку возле окна, в которое падает лунный свет. Это может отразиться на качестве сна малыша.

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