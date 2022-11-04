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Работающий зерновой коридор нужен Европе и США, но невыгоден англичанам. Его представители осознано стремятся усилить кризис и активно препятствуют любым попыткам начать мирные переговоры.

Для Лондона важно сорвать любые договоренности по Украине, ведь чем дальше растягивается конфликт, тем сильнее разрушается экономика ЕС. Великобритания пойдет на все, чтобы Европа утонула в кризисе раньше нее. Именно поэтому власти королевства пытались сорвать зерновую сделку посредством атаки на базу ЧФ в Севастополе.

Как сообщило издание EADaily, Минобороны и МИД РФ впервые лично обвинили Лондон в причастности к ударам по бухте Севастополя. Когда президент России Владимир Путин заявил о реанимировании зерновой сделки, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вызове британского посла Деборы Броннерт на Старую площадь из-за участия Великобритании в атаке на корабли.

После этого множество европейских политиков, начиная с президента США Джо Байдена, заканчивая генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, призвали нашу страну возобновить зерновую сделку. Больше всего в этом вопросе заинтересован турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Однако позиция Анкары ясна. Она выступает как посредник и арбитр. Но из-за чего правительство США и Украины так заинтересованы в зерновой инициативе?

Вероятно, секрет заключается в крупнейших экспортерах зерновых с Незалежной. Например, за прошлый сезон — это группа «Кернел» представителя еврейской общины Украины швейцарца Андрея Веревского, «Нибулон» умершего Алексея Вадатурского, голландцы Louis Dreyfus Company B.V., американцы Cargill, швейцарцы Sierentz, опять американцы Agroprosperis и Archer Daniels Midland и т. д.

Отсюда и понятно — разве кто-то в Киеве согласен с прекращением вывоза зерна таким влиятельным и почтенным людям? Странно только, что продовольствие из Украины вывозится во время боевых действий, ведь голод, бедность и разруху никто не отменял.

В чем причина?

Если для ЕС важна зерновая сделка, то Лондону ее реализация явно не по нраву. В отношении украинского конфликта у Великобритании своя особенная позиция, противоречащая зерновой сделке и вообще, любым мирным переговорам Украины и РФ.

Из-за украинского конфликта экономика ЕС стала окончательно разрушаться. Англичане надеются, что участники союза сломаются быстрее, чем Лондон. В основном такое желание направлено на Германию.

Стоит отметить, что вооруженный конфликт в Незалежной вовсе не первоначальная причина европейского кризиса в экономике. Скорее, спецоперация по защите Донбасса стала своеобразным катализатором этого. СВО просто усугубила и так имеющиеся проблемы Европы. Сейчас для королевства выгодно, чтобы военные действия затянулись и продолжили губить европейские страны.

К слову, именно Лондон является одним из главных поставщиков оружия и военной техники киевскому режиму. На экономическом языке это значит, что за счет украинского конфликта королевство инвестирует баснословные миллиарды в свой ВПК и, к тому же, перевооружает собственную British Armed Forces. По этой причине англичане до конца будут мешать любым попыткам США, ЕС и Украины договориться с Россией.

Кстати, атака беспилотников по Севастополю вовсе не первый случай, когда Лондон пытается еще больше развязать конфликт. Ранее англичане в очередной раз организовали высадку десанта в районе города Энергодара рядом с Запорожской АЭС. Тогда удар отразили ВС РФ, а враг «понес потери и отступил». Примечательно, что украинская сторона абсолютно не участвовала в этом и официально не комментировала. Вероятно, по банальной причине — просто была не в курсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкции против РФ привели к падению британских традиций.