В чем мать родила: пассия Харламова опубликовала откровенное видео

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Хэллоуин уже кончился, но некоторые до сих пор перевоплощаются в разных персонажей. Например, избранница знаменитого комика облачилась в костюм Евы.

Возможная возлюбленная комика Гарика Харламова отдыхает в СПА-центре. Поклонники уверены, что актриса Катерина Ковальчук встречается с юмористом, однако в этот раз она проводит время без него. Неужели расстались? Впрочем, с мамой юмориста звезда поддерживает отношения.

Новое видео в личном блоге Ковальчук заставит волноваться не только Харламова. Катерина забралась в водный источник, демонстрируя голую спину. Кленовый листик расположился на плече. Девушка томно посмотрела в камеру, одарив подписчиков выразительным взглядом.

Что касается комика Гарика Харламова, он объявил об уходе из Comedy Club. Об этом артист сам признался в соцсетях.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — объяснил шутник.

Также юморист поблагодарил коллегу по цеху Павла Волю за многолетнюю работу и написал добрые пожелания стендаперу Андрею Бебуришвили, который займет его место в проекте. Фанаты расстроились, а некоторые и вовсе заявили, что не станут смотреть любимое шоу без Харламова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус.