Сигнал бедствия подал пассажирский Boeing при полете из Грозного в Москву
Эльнара Бакиева 1 129
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Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем.
Пассажирский Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву примерно 30 минут назад. Об этом стало известно «Интерфакс».
Экстренные службы сообщили агентству, что самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Он запросил возвращение в аэропорт Чеченской республики.
ОБНОВЛЕНИЕ 7:02: по данным Flightradar24, пассажирский Boeing 737 приземлился в Махачкале.