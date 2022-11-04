Это не все: Джонни Депп решил оспорить решение суда о выплате Эмбер Херд

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Экс-возлюбленные развелись в 2017 году. А в 2019-м затеяли судебные разбирательства, которые стали достоянием, пожалуй, всего мира.

Голливудский актер Джонни Депп, выигравший в июне суд над бывшей женой, актрисой Эмбер Херд о клевете, решил оспорить часть приговора, по которому он должен выплатить два миллиона долларов за ложные высказывания своих адвокатов. Об этом сообщило издание The Hill.

Депп и Херд познакомились в 2011 году. Спустя четыре года пара поженилась. Но брак продлился чуть больше года. В январе 2017 года их официально развели, а позже актриса поведала всем о том, как бывший муж якобы избивал ее.

Джонни Депп подал в суд на бывшую возлюбленную и потребовал с нее 50 миллионов долларов за клевету, поскольку после ее заявлений у актера начались проблемы с карьерой. Разбирательство длилось три года и завершилось победой актера. По решению суда Херд должна выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов — десять из них лично Деппу в качестве компенсации, еще пять назначены в виде штрафа. Но и актер обязан выплатить два миллиона долларов по встречному иску.

С таким решением актер не согласился и уже подал апелляцию. В ней указано, что решение присяжных «по этому единственному утверждению ошибочно». Удастся ли Деппу доказать свою правоту, пока неизвестно. Однако Эмбер Херд оспорить решение суда так и не удалось.

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