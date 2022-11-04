Уролог рассказал, какие болезни провоцирует длительное половое воздержание

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Если человек долгое время не занимается сексом, то это чревато для здоровья.

Отсутствие интимной жизни у человека может спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Об этом рассказал врач-уролог Александр Лубенников в беседе с Газета.ру. Однако стоит отличать временное воздержание от длительного.

Так, по словам специалиста, временное отсутствие заниматься сексом может быть связано с проблемами между партнерами или стрессом в жизни. Но если человек целенаправленно отказывается от близости в течение длительного времени, это может привести развитию неврозов, агрессии или наоборот замкнутости, нарушению сна. У мужчин — к импотенции и ускоренной эякуляции.

«Длительное отсутствие половой жизни ведет к снижению уровня тестостерона у мужчин и его эффектов: снижению памяти, когнитивных возможностей, амбициозности, уверенности в себе», — отметил медик.

Женщины же, отказываясь от половых контактов длительное время, рискуют заболеть раком матки. Кроме того, воздержание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

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