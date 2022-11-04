Олега Тинькова после отказа от гражданства России уличили в клевете

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Ранее основатель «Тинькофф Банка» сделал несколько заявлений.

Бывший топ-менеджер материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group Оливер Хьюз обвинил Олега Тинькова во лжи. Напомним, ранее Олег Тиньков заявил, что его коллега пытался завладеть кредитной организацией. Он убеждал его в том, что никто не хочет видеть его имя.

«Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны, и поэтому я вынужден сделать важные исправления. По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес „Тинькофф“. Это неправда, не говоря уже о клевете», — ответил Хьюз в своем блоге на платформе для социальной журналистики Medium.

Он добавил, что слова Тинькова нанесли вред репутации команде «Тинькофф». Хотя именно они сделали предпринимателя миллиардером и «были ему верны до конца».

К слову, несколько дней назад Тиньков отказался от гражданства России. Чуть позже публикация с документом, подтверждающим это, таинственным образом пропала. Но предприниматель все же опроверг информацию о том, что передумал отказываться от паспорта РФ, спив все на сбой в системе соцсети. Далее Тиньков сообщил о начале отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как депутат Роман Худяков оценил отказ Олега Тинькова от гражданства РФ.