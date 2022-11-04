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После развода рэпера с Анастасией Ивлеевой поговаривали, что именно Коваль увела исполнителя из семьи.

Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль честно рассказала, что связывает ее с экс-мужем ее коллеги Анастасии Ивлеевой рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). После их развода некоторые утверждали, Коваль и стала разлучницей.

«Дым без огня бывает. Я не понимаю, кому в голову могло прийти, что Леха сказал: «А что, Настюхи дома нет? Давай, Юлек, заскакивай, запрыгивай!» — ответила Коваль Наташе Гасанхановой в ее YouTube-шоу.

Юлия Коваль. Фото: Instagram* / koval_now

Тем самым Коваль дала понять, что ее не связывают любовные отношения с Элджеем. Кроме того, она отметила, что для нее общение с женатыми мужчинами невозможно.

К слову, Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали появляться слухи об их расставании. В августе 2021 года пара подтвердила слухи о разлуке.

Ивлеева откровенно рассказала: семейная жизнь ее избраннику не подходит. Она не скрывала, что все еще любит супруга, но должна его отпустить. Однако то и дело появляются слухи о воссоединении пары.

Ранее 5-tv.ru показывал страстный поцелуй Ивлеевой и Элджея на сцене.

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