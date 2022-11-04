«Запрыгивай, Юлек!» — Коваль ответила на слухи об интимной связи с Элджеем
Телеведущая Юлия Коваль опровергла слухи о сексе с рэпером Элджеем
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
После развода рэпера с Анастасией Ивлеевой поговаривали, что именно Коваль увела исполнителя из семьи.
Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль честно рассказала, что связывает ее с экс-мужем ее коллеги Анастасии Ивлеевой рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). После их развода некоторые утверждали, Коваль и стала разлучницей.
«Дым без огня бывает. Я не понимаю, кому в голову могло прийти, что Леха сказал: «А что, Настюхи дома нет? Давай, Юлек, заскакивай, запрыгивай!» — ответила Коваль Наташе Гасанхановой в ее YouTube-шоу.
Юлия Коваль.
Тем самым Коваль дала понять, что ее не связывают любовные отношения с Элджеем. Кроме того, она отметила, что для нее общение с женатыми мужчинами невозможно.
К слову, Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали появляться слухи об их расставании. В августе 2021 года пара подтвердила слухи о разлуке.
Ивлеева откровенно рассказала: семейная жизнь ее избраннику не подходит. Она не скрывала, что все еще любит супруга, но должна его отпустить. Однако то и дело появляются слухи о воссоединении пары.
Ранее 5-tv.ru показывал страстный поцелуй Ивлеевой и Элджея на сцене.
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