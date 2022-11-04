Guardian: Запад будет вынужден договориться с Россией, когда кризис усилится

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В Евросоюзе уже рекордная инфляция, а в США ждут начала рецессии. В таких экономических условиях — хочешь не хочешь, придется идти на переговоры.

Странам Запада придется договориться с Россией, когда кризис усилится из-за ухудшения экономической ситуации в Европе и начала рецессии в США. Об этом говорится в статье британской газеты Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — пишет газета.

В материале отмечается, что с серьезными проблемами уже столкнулась Германия. Так, крупнейшей экономике Евроосюза пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов для помощи потребителям и предприятиям, пострадавшим от резкого роста цен на энергоносители.

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Заметно сократился в последнем квартале уровень ВВП во Франции и Испании. Инфляция в еврозоне в октябре стала рекордно высокой, достигнув почти 11%. В странах Балтии этот показатель превысил 22%, потому что резко взлетели цены на топливо и продовольствие.

«Также всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», — делает вывод Guardian.

Страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в США и Европе.

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