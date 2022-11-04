Вновь в больнице: звезде сериала «Клон» Лусиано Шафиру установили протез бедра

Фото: Кадр из сериала «Клон»

За последние годы актер не в первый раз попадает в лечебное учреждение. Впереди ему предстоит пережить еще одну операцию.

Поклонники известного по сериалу «Клон» бразильского актера Лусиано Шафира вновь обеспокоены его здоровьем. На днях знаменитости пришлось лечь на операционный стол для установки протеза бедра. Как объяснили медики, у пациента был запущенных артроз, и без хирургического вмешательства нельзя было обойтись.

«Запущенный артроз вызывает сильную боль и ограничения в бедрах. В хирургии изношенную поверхность удаляют и заменяют протезом. В случае Лусиано использовалась керамика. Сегодня сделали замену с правой стороны», — процитировало слова ортопеда Марсело Годои Кавальейро StarHit.ru.

По заверениям врачей, полуторачасовая операция прошла успешно. Сейчас актер восстанавливается и, вероятно, уже в ближайшее время окажется дома. Однако ненадолго. Уже в конце ноября ему заменят протез бедра в левой ноге.

К слову, за последние несколько лет актер не в первый раз попадает в больницу. Летом 2021 года звезда «Клона» повторно заболел коронавирусом и был госпитализирован. Из-за осложнений его подключили к аппарату ИВЛ. Лишь через две недели он смог дышать самостоятельно. А незадолго до коронавируса Шафиру удалили гематому и часть толстой кишки.

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