Ани Лорак рассекретила свое местоположение: «Здесь я чувствую себя дома»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка, которая зарабатывала миллионы в РФ, с начала спецоперации пропала из поля зрения публики. Лишь через семь месяцев вышла на связь и теперь старается делиться с фолловерами новостями из жизни.

Ани Лорак впервые, после начала спецоперации по защите Донбасса, призналась, где находится. В социальной сети артистка опубликовала кадры с морского побережья. Оказалось, певица сейчас находится в Испании.

«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома», — заявила звезда.

Певица прогулялась по побережью в Испании, надев узкие голубые джинсы с высокой посадкой, спортивный топ, рубашку и солнцезащитные очки. Осенью певица чуть больше месяца провела в России, посетив концерт друга коллеги по цеху Сергея Лазарева. Но теперь вновь уехала.

В отличие от некоторых украинских коллег, например Макса Барских и Светланы Лободы, Лорак не вступала в политические дискуссии. Она молча перестала давать концерты в России, за что и поплатилась. Не дождавшиеся из ее уст критики в адрес РФ сначала внесли певицу в список нежелательных персон на Украине, потом в родных Черновцах добились демонтажа ее именной звезды. А недавно стало известно о том, что украинские власти лишили ее квартиры в Киеве стоимостью полтора миллиона долларов.

Певица вышла на связь с поклонниками лишь спустя семь месяцев после начала спецоперации. Тогда она выразила протест действиям российских властей, а чуть позже объявила гастрольный тур в Чехии и Германии. Но концерты в Европе сорвали украинцы, оказавшиеся недовольными представлением певицы: Ани Лорак на афишах называла себя «самой титулованной певицей Украины».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Светлана Лобода готовится к концертам в США.