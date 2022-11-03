Власти России скоро опубликуют доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Великобритания слишком глубоко вовлечена в конфликт на Украине, что делает ситуацию все более опасной, заявил посол РФ Андрей Келин.

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства участия Лондона в подготовке украинских войск к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Скоро эти сведения будут опубликованы, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром», — сказал дипломат в эфире британского телеканала Sky News.

Андрей Келин добавил, что общественность сможет ознакомиться с этими доказательствами «может быть, сегодня, может быть, завтра».

«Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», — подытожил посол.

Ранее в этот день Дебора Броннерт приезжала в МИД РФ — там ей заявили протест из-за участия британских специалистов в подготовке атаки Киева на Севастополь и, судя по всему, вручили доказательства этого. Перед визитом дипломата у здания ведомства собрались люди. Британского посла они встретили лозунгами «Британия — страна-террорист».

Атака ВСУ на российские корабли в порту Севастополя

Украина атаковала корабли Черноморского флота России и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты 29 октября с помощью беспилотников. В Минобороны РФ сообщали, что всего Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Вскоре в российском оборонном ведомстве сообщили, что к нападению причастна Великобритания. Экспертиза показала, что большинство БПЛА было запущено в Одессе. Они пролетели по безопасному «зерновому коридору», после чего атаковали суда в Севастополе. Координаты движения одного из дронов показали, что он мог быть запущен с борта гражданского судна, зафрахтованного Киевом или его западными покровителями для вывоза зерна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно помогло России успешно отразить атаку беспилотников на суда в Севастополе. Военный академик Константин Сивков рассказал, что «такой налет в США привел бы к тяжелейшим потерям».