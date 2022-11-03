Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club: «Наконец-то!»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Комик решил уступить дорогу молодым.

Юморист Гарик Харламов за годы съемок в проекте Comedy Club практически стал его лицом. Комик опубликовал сообщение на своей страничке в социальной сети, объявив о том, что уходит из шоу.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал Харламов.

Он поблагодарил за многолетнюю работу Павла Волю. А добрые пожелания были адресованы коллеге по цеху, стендаперу Андрею Бебуришвили. Новость огорчила поклонников, большинство из которых заявили, что не станут более смотреть шоу без участия Гарика Харламова.

В комментарии под постом пришел и поп-певец Эмин Агаларов. Он подбодрил юмориста, предложив ему сотрудничество.

«Гар, не спи! Делаем новый Comedy FLOP», — написал Агаларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус.