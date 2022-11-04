Переправа под Херсоном: как военные РФ вывозят жителей под угрозой обстрела ВСУ
У переправы под Херсоном установлены зоны безопасности
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В любую секунду может начаться ракетный обстрел со стороны украинских боевиков.
Под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны ВСУ вывозят сейчас жителей Херсонской области на Левобережье Днепра. Чтобы люди не пострадали у переправы, подготовили специальные укрытия. Натали Графчикова проверила, насколько они надежны.
В любую секунду может начаться ракетный обстрел. И в момент движения переправы и уже на берегу. В этом случае действовать нужно быстро.
«На пол вот падаешь, закрываешь голову и не шевелишься, пока все не закончится».
Главная задача военных: сберечь мирных жителей, которые переправляются на другой берег.
«Подается команда „Воздух!“, все люди и персонал эвакуируются за габионы. Вон, видите те квадратные штуки?» — рассказал один из военнослужащих.
«Вот те самые укрытия на берегу, о которых говорят военные. Как только звучит команда „Воздух!“, нужно принять положение лежа. Это защитит от осколка», — сообщает натали Графчикова.
Несмотря на опасность, инженерной бригаде нельзя прекращать работу. Антоновский мост, который соединяет Херсон и Левобережье, поврежден ВСУ. Другой возможности переправить автомобили мирного населения, фуры с продуктами, машины скорой помощи — нет.
— Очень сильно нужна, она очень помогает людям в данный момент.
— Чем она помогает?
— Поставка товаров грузов для тех кто остался в Херсоне.
«Мы ведем учет. На сегодняшний день 102 тысячи машин (переправлено — Прим.ред.) разных: и грузовых, и легковых. И более 300 тысяч населения», — сообщил командир отдельной гвардейской инженерной бригады Дмитрий.
«Здесь нужно максимально экономить время потому что в любой момент может начаться ракетный удар. Как только паром причалил, тут же с этого берега начинают заводить автомобили», — передает Натали Графчикова.
«От загруженности распределяем по парому и по легкости, как нам их выгонять. Сначала загоняем большие машины, потом маленькие, чтобы равномерно», — рассказал военнослужащий.
Чтобы ВСУ не ударили по парому, катера никогда не двигаются по прямой. Они совершают противоракетные маневры.
«Вот сейчас вы видите как катеры, один и второй, меняют траекторию движения. Делается это специально, для того чтобы противник не знал, по какому маршруту передвигается паромная переправа», — сообщила военкор.
Понтонеров, прямо на причале, награждает командир бригады за героический труд. Все происходит быстро. Нужно возвращаться на паром и продолжать работу.
«Служу России!» — сказал один из награжденных.