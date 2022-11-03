В Николаеве взорван обелиск «Родина-мать»

Фото, видео: 5-tv.ru

Вандалы совершили это под покровом ночи.

В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать». Памятник стоял в сквере, где расположен мемориальный комплекс жертвам Второй Мировой.

Все произошло поздно вечером. На кадрах видно — гранитный обелиск разрушен до основания и просто превратился в груду камней.

С начала специальной военной операции РФ на Украине увеличиваются случаи вандализма и сноса памятных советских монументов. Отметим, что еще с февраля на территории Украины демонтировали множество памятников советским воинам. Так распорядился киевский режим.