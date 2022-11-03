Жена комика Вячеслава Мясникова победила в международном конкурсе красоты

Фото: Instagram* / miasnikov.s

Супруга знаменитого юмориста хранит свои секреты красоты и ухоженного вида.

Жена звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда завоевала победу в номинации «Королева мира». Она приняла участие в международном конкурсе красоты Lady World 2022, сообщает KP.RU.

Россиянка обошла 21 конкурентку из девяти стран мира. Финал проекта прошел в сочинском «Зимнем театре». Сразу после завершения конкурса, юморист Вячеслав Мясников сообщил журналистам, что «корона теперь на Урале».

«Поздравляю с победой, моя Королева!», — написал Мясников в своей социальной сети.

Нельзя оставить без внимания, что 42-летний юморист настоял на участии любимой жены в соревновании красавиц.

Создательница проекта Елена Шкуратова, отметила, что организаторы не сомневались в победе супруги знаменитого актера. По словам члена жюри, конкурс пропагандирует семейные ценности, а Надежда Мясникова — многодетная мама в дружной и полноценной семье.

«В свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка. Она очень стройная, ухоженная и красивая. А в-третьих, она очень умная и эрудированная <…> На конкурс Надежда пришла не за результатом, а чтобы кайфовать. Но в итоге теперь уже не она — жена известного юмориста, а Вячеслав — муж королевы мира!», — заключила Шкуратова.

Сама «королева мира» поделилась личными секретами красоты. По ее словам, она увлекается спортом и пилатесом, а также отказывает себе во вредной пище. В частности, Мясникова не ест колбаски, которые очень любит.

«Спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять эти природную красоту и молодость, которые передались по наследству», — подчеркнула модель.

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