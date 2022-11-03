Зима по-киевски: Аваков рассказал о разрушенной экономике Украины

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Во власти Украины сейчас нет единства. Да и денег почти не осталось.

Бывший глава украинского МВД предрек Киеву настоящую экономическую катастрофу. Арсен Аваков в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что во власти страны сейчас нет единства. Да и денег почти не осталось.

«Впереди очень тяжелая зима. Очень тяжелая. Когда проблема будет даже не в деньгах, а в деньгах будет само собой проблема. Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству. Экономика будет разрушена полностью, это понятно», — сказал Аваков.

Рассказал Аваков и про то, что США сократили поставку оружия Украине. При этом в стране по-прежнему царит коррупция. Также минусом Аваков назвал и политику украинских властей в отношении свобод граждан, которые все больше и больше ограничивают.