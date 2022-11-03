«Уснул за рулем»: врезавшийся в такси в центре Москвы водитель арестован

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

27-летний гражданин Белоруссии после аварии прятался в подъезде жилого дома, пока его не задержали.

В Москве арестовали водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Изначально основной версией аварии был отказ тормозов. На допросе задержанный рассказал, как и почему он на полном ходу протаранил такси. Техническая неисправность машины оказалась не причем.

«Я ехал и уснул за рулем. И очнулся от удара. — После чего что сделали? — Мне стало не по себе. Я убежал оттуда», — рассказал водитель.

27-летний гражданин Белоруссии после аварии прятался в подъезде жилого дома, пока его не задержали. Вину он признает и раскаивается.

О мужчине известно, что был раньше судим за грабеж, в Москве всего месяц. Права получил в январе и за это время нарушил правила дорожного движения больше ста раз. Также, по нашей информации, он находился на принудительном лечении в психиатрической клинике с диагнозом шизофрения.



