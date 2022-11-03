«Думала, что беременность»: жена шеф-повара Константина Ивлева победила рак

Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

Жена знаменитого шеф-повара надеялась на беременность, но врачи ошарашили Ивлеву смертельным диагнозом.

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия сообщила, что победила рак. Супруге Ивлева удалось одержать вверх над страшным недугом пять лет назад. Подробностями своего чудесного выздоровления Валерия Ивлева поделилась с подписчиками в своей социальной сети.

30-летняя модель раскрыла детали своего лечения. Она призналась, что пять лет назад вела разгульный образ жизни и имела много вредных привычек, что отразилось на ее здоровье. По словам Валерии Ивлевой, в то время она была в отношениях и мечтала о материнстве. Однако вместо подозрения на беременность у модели нашли опухоль.

«Я лежала в онкоцентре на Каширке полтора месяца, так как был риск кровотечения. Сделали семь курсов химиотерапии, она была легкая, без облучения. Но тем не менее, это химиотерапия», — рассказала супруга известного шеф-повара.

Ивлева сообщила, что врачи делали все, что от них зависело, но не давали положительных прогнозов. В какой-то момент лечение 25-летней девушки перестало приносить плоды.

«На шестом курсе я начала напрягаться, но мне сказали: делаем седьмой, если и он не поможет, то переходим на более серьезные препараты. Я испугалась, сильно испугалась. К счастью, все обошлось», — поделилась радостью модель.

Ведущий кулинарного шоу Константин Ивлев познакомился с будущей женой в 2019 году, а предложение руки и сердца сделал ей спустя год. Шеф-повар отмечал, что сильно изменился ради своей возлюбленной: отказался от вредной еды, стал больше работать и построил загородный дом. Валерия Ивлева рассказывала, что ее беременность в браке с кулинаром протекала сложно.

Ранее 5-tv.ru писал об отношении Константина Ивлева к откровенным фотографиям его молодой жены.



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