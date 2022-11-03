«Я их благословил»: хозяин дельфинариума безразличен к судьбе животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

Владимир Калниболотский называет дельфинов своими «детьми», однако он не кормил их и просто выбросил в море на верную смерть.

Владелец дельфинария «Флиппер» в Севастополе абсолютно уверен, что с выпущенными в море дельфинами ничего не случится и они будут абсолютно счастливы. Об этом Владимир Калниболотский рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Мужчина объяснил, что якобы у него закончились деньги и он не мог прокормить своих подопечных, поэтому решил просто отпустить их в море. Калниболотский апеллирует многолетним стажем и повторяет, что он профессионал своего дела и знает, что нужно животным.

Тем не менее его аргументы вызывают сомнения. Четверка дельфинов, выпущенных Владимиром Калниболотским, прожила в неволе около десяти лет. Они привыкли не добывать еду, а получать ее из рук, плавать не стаями, а кругом по вольеру. Во-первых, выброс в море для них — ужасный шок. Во-вторых, шансы их адаптации и выживания крайне малы.

«Мне нечем их кормить. Я их выпустил в среду обитания. Вот и все. Это мои дети. Я их отпустил и благословил», — заявил мужчина.

На вопросы корреспондента о том, почему именно он не смог прокормить собственных, по его словам, детей, «прославленный» дрессировщик прокричал несколько оскорблений и повесил трубку.

В настоящее время найдены двое из четверки дельфинов. Как рассказала ветеринар Дарья Цветкова, выпущенные дельфины — настоящее дружное семейство. Они дружат парами — одну чету зовут Тоша и Зоя, а вторую — Майя и Степа.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Эдгарда Запашного о том, что директор дельфинариума отправил животных на верную смерть.