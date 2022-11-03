«У них своя семья»: что известно про выброшенных в Севастополе дельфинов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

Вся страна наблюдает за судьбой дружелюбных млекопитающих. Найти морских обитателей необходимо, ведь естественная среда погубит их.

Спасательная операция по поиску дельфинов, которых выпустил в открытое море хозяин одного из севастопольских дельфинариев, на сегодня приостановлена. Накануне появилась информация о безрассудном «освобождении» животных, которые около десяти лет прожили в неволе.

Естественная среда непривычна для морских обитателей, поэтому против выпустившего предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).

На данный момент найдено только два дельфина, предположительное местонахождение других — Солнечная бухта. Там обнаружили одну особь афалины, но не смогли определить, входит ли она в искомую четверку. На сигналы тренера животное не реагировало, поэтому операция будет продолжаться.

В спасательных мероприятиях участвует некоммерческая организация «Безмятежное море» и специалист, который долгое время тренировал этих дельфинов. В том числе привлечены сотрудники из Роспотребнадзора и прокуратуры.

«Сейчас мы надеемся, что они, возможно, изголодаются, почувствуют нужду в человеческом внимании и выйдут к людям. На нашу сеть мониторинга сообщат, что кто-то заметил. Мы выйдем на место, поймем — это те животные или не те. Мы знаем, как они выглядят, у нас есть их фотографии до того, как они попали в дикую природу», — рассказала представитель организации «Безмятежное море» в беседе с 5-tv.ru.



Источник фото/видео: www.globallookpress.com / Fotostand / Ballasch; 5-tv.ru

По ее словам, оказавшиеся в море дельфины находятся в очень тяжелой ситуации. Из-за большого количества времени, проведенного в неволе, морские артисты могут не справиться с опасностями в дикой среде. Даже полностью адаптированные к естественным условиям афалины находятся под угрозой, а неподготовленные млекопитающие тем более подвергаются еще большему риску.

Ветеринарный врач и тренер морских животных Дарья Цветкова хорошо знакома с выпущенными дельфинами, она работала с ними 14 лет. Это две самки — Майя с Зоей. И два самца — Степа и Тоша.

«Между собой у них сформировались пары: Тоша очень любит Зою, а Майя со Степой — у них своя семья. Они друг без друга не могут. Поэтому мы надеемся, что они будут все вместе находиться в акватории и мы сможем их найти, потому что они держатся парами. Если они разойдутся, Зоя всегда будет с Тошей, а Майя со Степой», — отметила она.

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