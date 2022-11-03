Новый премьер Великобритании Сунак совершил обряд на Даунинг-стрит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

Сунак — первый из британских премьеров, кто исповедует индуизм.

Странный ритуал совершил Риши Сунак перед тем, как войти в офис на Даунинг-стрит. Новый британский премьер опустился на колени, зажег на пороге свечи и разложил лепестки цветов.

Оказалось, это индуистский обряд освящения дома. Считается, что он привлекает удачу. Дело в том, что Сунак — первый из британских премьеров, кто исповедует эту религию. Он строго придерживается всех правил и никогда в жизни не ел говядину.

Впрочем, видео с обрядом, опубликованное одной из газет, тут же удалили. Видимо, посчитали: чопорным британцам точно не понравится, что новый глава парламента прибегает к молитвам и ритуалам, чтобы не вылететь с поста следом за Лиз Трасс.