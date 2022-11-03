В Крыму хозяин дельфинария выбросил в море дельфинов

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Жители города сняли жуткие кадры, как дельфинов несут, по сути, выбрасывать.

В Севастополе сейчас идет спасательная операция. В открытом море ищут дельфинов, которых ночью сбросили в воду. По предварительной информации, от четырех афалин избавился хозяин одного из дельфинариев, когда понял, что содержать их ему не по карману.

Жители города сняли жуткие кадры, как дельфинов несут по сути выбрасывать, ведь они уже не способны выжить в дикой природе. Николай Аксенов узнал, по факту жестокого обращения с животными уже возбуждено уголовное дело.

Операция по спасению дельфинов началась ранним утром. Есть информация, что к этому часу двух животных уже удалось найти у берега. Сотрудники «Севприроднадзора» на катере прочесывают акваторию нескольких городских бухт.

Кадры, как неизвестные выбрасывают в открытое море четырех афалин сняли накануне очевидцы. Людей возмутил, тот факт что в этом районе берег каменистый и травмоопасен для млекопитающих, к тому же температура воды — не более 14 градусов.

По предварительной информации животных выбросил в море их владелец, хозяин местного дельфинария, якобы из-за того, что они перестали приносить ему доход. Власти города считают, что виновный должен быть наказан.

Главное сейчас — найти дельфинов, оказать им всю необходимую помощь и вернуть в привычный бассейн. Известно, что до момента ЧП они почти десять лет провели в неволе и адаптироваться к жизни на свободе уже не могут.

Афалины привыкли обитать в теплых водах, они легко поддаются дрессировке и дружелюбны к людям. В мире известны случаи, когда млекопитающие поднимали на поверхность раненных дайверов.

«Говорить о благополучии этих животных — невозможно. У них атрофированы инстинкты добывания пиши, они не знают, как спрятаться, они приучены к людям, что самое опасное. У них нет базовых инстинктов, которые позволяют им выжить», — рассказала зоозащитник Екатерина Дмитриева.

После того, как этих дельфинов найдут, их вернут в Коктебель, где они были куплены нынешним хозяином, к которому у сотрудников прокуратуры и полиции есть вопросы.