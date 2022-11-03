Лавров: вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке не выполнена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sun Fanyue; 5-tv.ru

Это касается в том числе и экспорта российских удобрений.

Россия призвала генсека ООН выполнить обязательства по зерновой сделке в самое ближайшее время. Это касается в том числе и экспорта российских удобрений. Ряд важных заявлений сделал Сергей Лавров.

«У нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало гарантии о неповторении попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. В то же время не видим какого-либо результата касаемо второй части пакета. Мы в очередной раз призвали генсекретаря к тому, чтобы он выполнил обязательства», — сказал глава МИД РФ.

И сегодня стало известно, что шесть судов с зерном уже покинули украинские порты. Зерновая сделка возобновилась после переговоров президентов России и Турции, а также министров обороны двух стран.