Буксуют все: первый снегопад в Хабаровске привел к дорожному коллапсу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Porokhovnikov; 5-tv.ru

Зима только начинается и водителей настоятельно просят больше не тянуть резину и «переобуться».

И начнем с впечатляющих кадров из Хабаровска. Там снегопад вызвал дорожный коллапс во всем городе. Те, кто сегодня решился сесть за руль, видимо, уже миллион раз пожалели. Автолюбители словно решили открыть сезон автокерлинга.

Так, на одной из улиц столкнулись сразу 12 машин. Наверное, кто-то начал тормозить, а остальные не среагировали — «паровозик» из легковушек и четырех автобусов намертво перекрыл улицу.

Впрочем, на дороге не удержалась даже спецтехника. Машина-уборщик просто скользила под горку, сгребая по пути все легковушки. Водители и прохожие в ужасе бросились врассыпную от неуправляемой махины.

Ну, а чтобы подняться в горку, машинам помогают люди. Один за рулем — другой подталкивает. Впрочем, зима только начинается и водителей настоятельно просят больше не тянуть резину и «переобуться».