«Аномальная зона»: названа самая опасная улица Москвы

Фото, видео: Николай Галкин / ТАСС; 5-tv.ru

Столица России славится яркими башнями Кремля и бешеным темпом жизни, но даже в таком сказочном городе есть свои опасные зоны.

Одна из центральных улиц столицы кишит нечистой силой и пропитана аномальными зонами. Такой вердикт вынес экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис. Речь идет об улице 1905 года. Только за эту осень там случилось три происшествия, в последнем из них погибло два человека.

В конце сентября рядом с клубом «16 тонн», который расположен неподалеку, неизвестный открыл стрельбу. Один из посетителей поругался с охранником и ранил его.

Около двух недель назад на Красной Пресне (соседняя с улицей 1905 года — прим. ред.) случилось ДТП — полицейская машина столкнулась с кроссовером. Тогда пострадали четыре сотрудника полиции.

А накануне в этой же части столицы грузовик насмерть протаранил таксиста и пассажирку. Что не так с Пресненским районом Москвы и почему там происходят трагедии?

По словам Харриса, мрачная причина кроется в исторической подоплеке. Ранее именно в этом месте заканчивалась граница Москвы и начиналась Московская область. В качестве обозначения располагался своеобразный земляной вал, он проходил рядом с кладбищем. Именно с места вечного упокоения начинался пригород столицы.

«Первым поселением после этого вала было Ваганьково. Там жили различные царские увеселители, которые трудились при дворе и вели праздный образ жизни. Там был большой разгул преступности и криминала. То есть, уже отмечаем негативные звоночки той негативной энергии, которая впитывалась в эту землю», — заявил экстрасенс.

Мастер рассказал, как в Москву пришла эпидемия чумы. Тогда поселение Ваганьково упразднили, а вместо него образовали Ваганьковское кладбище. Именно на нем хоронили погибших больных. Их не отпевали из-за страха заразиться от трупов и по этой же причине родственники не приходили к ним на могилы. Теперь в этом месте много неупокоенных душ, вечность которых состоит из страданий и тоски.

После ясновидящий обратил внимание на новую эпидемию — вспышка холеры в 1830 году. Погибших также хоронили на Ваганьковском кладбище, но уже южнее, ближе к современным улицам 1905 года и Пресненскому валу.

«Не стоит отвергать такой важный факт истории, как восстание 1905 года. Сотни людей полегли прямо здесь. Это насильственные смерти, а значит, много боли и земля это помнит. Сложим все факты и получим классическую аномальную зону примерно в центре Москвы», — объяснил эксперт.

Ясновидец отметил, что для очищения земли от жуткой исторической атмосферы потребуется не менее пяти веков. Вышеописанные события произошли не так давно, поэтому воздух на этих улицах пропитан негативной энергией. Отсюда и возрастают риски аварий и катастроф.

Однако зловещая история Красной Пресни является не единственной причиной череды страшных происшествий. Пугающие явления связаны с окончанием 2022 года, потому что он завершает кармический цикл.

«В магии число 22 имеет особое значение — это завершающий цикл. Сейчас завершается цикл кармы из 22 лет. Ворота кармы закрываются. Это означает, что все люди получают по своим заслугам, чтобы очистить свою карму перед новым циклом. Поэтому сейчас увеличивается число аварий, криминальных преступлений и бытовых недоразумений», — предупредил Харрис.

Экстрасенс заявил, что с начала 2023 года жизнь вернется в спокойный ритм, потому что случится полное обнуление. Сейчас стоит быть аккуратнее за рулем и не ходить в ночные заведения.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Харриса по поводу проклятья, которое губит солистов группы «Ласковый май» по очереди.