Как второе гражданство изменит жизнь детей Пугачевой и Галкина*— мнение юриста
Адвокат Матвеев рассказал об отсутствии последствий двойного гражданства для детей Пугачевой и Галкина*
Фото, видео: Михаил Почуев / ТАСС; 5-tv.ru
Дети звездной четы тоже стали обладателями израильских паспортов, как и их родители.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, получившие израильские паспорта, смогут жить на две страны как их полноправные граждане. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал адвокат Тимур Матвеев.
«Получение детьми Аллы Пугачевой гражданства Израиля никак не повлияет на их права как граждан России. <…> Никто их гражданства не лишит. Они могут абсолютно спокойно приезжать в Россию, жить здесь, когда станут совершеннолетними. Впоследствии — определиться, гражданами какого государства они хотят остаться — либо гражданами и России, и Израиля, либо гражданами России или Израиля», — заверил эксперт.
При этом он отметил, что в некоторых случаях дети знаменитых родителей могут столкнуться с рядом неудобств. К примеру, при трудоустройстве на госслужбу в России их имеют право не взять на работу. В целом же жизнь Лизы и Гарри никак не изменится со вторым гражданством.
Единственный момент — супружеская чета должна сообщить о новых паспортах в МВД в ближайшие 60 дней с момента их получения. Если родители данное требование проигнорируют, неминуема административная или даже уголовная ответственность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие паспорта есть у детей, Собчак, Орбакайте, Агутина.
* — признан иноагентом в России.