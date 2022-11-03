Запашный: хозяин крымского дельфинариума безжалостно отправил дельфинов умирать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Морские обитатели не смогут выжить без человека, потому что привыкли к жизни в неволе.

Владелец дельфинария в Севастополе продемонстрировал полную безрассудность и непрофессионализм. Он выбросил в море питомцев-дельфинов не подумав о том, что животные не привыкли к естественным условиям и быстро погибнут. Такое мнение выразил народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный.

«Любому животному, который провел большую часть с человеком, — трудно, а иногда даже невозможно адаптироваться к живой природе. Потому что животное стало рассчитывать на помощь человека: на кормление, на содержание, на уход и на контакт. Животное, такое, как дельфин, может быть привязано к своему дрессировщику», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

При этом Запашный отметил, что у дельфинов есть свой тренер, это не обязательно сам хозяин дельфинария. Скорее всего, выброшенные дельфины скучают по человеку, с которым регулярно контактировали. Помещение их в естественную среду — это то же самое, что отправить на верную смерть.

«Животное испытывает колоссальный стресс. Я это характеризую как безрассудство и полное отсутствие профессионального понимания», — заявил дрессировщик.

Накануне появилась информация, что директор одного из дельфинариев выпустил четырех дельфинов на пляже «Аквамарин». После этого сотрудники правоохранительных органов сразу выехали на место событий. Сегодня нашли двух дельфинов, еще двоих ищут. А против хозяина, выпустившего млекопитающих, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).

Известно, что директор избавился от дельфинов во время отпуска их тренера Галины Родичкиной. В интервью изданию «360» она рассказала, что водные артисты абсолютно здоровы очень дружелюбны и тренированы. Правда, после этого случая морские обитатели всегда будут бояться лодок.

По ее словам, мотивом для «освобождения» животных мог стать конфликт. Ранее между руководством дельфинария и соучредителями были судебные разбирательства. Причина этого неясна, однако на млекопитающих наложили арест, поэтому директор не мог продать их. Чувствуя, что следующий суд будет проигрышным, хозяин решил избавиться от питомцев, отметила тренер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дельфины могут стать защитниками Севастопольской бухты.