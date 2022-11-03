Сцена до инфаркта доведет: Инну Чурикову может подкосить инфаркт или инсульт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Ведущая актриса Ленкома не планирует ставить точку в карьере даже после множественных переломов. Чем рискует знаменитость?

Жизнь ведущей актрисы Ленкома Инны Чуриковой под угрозой — если знаменитость и дальше будет работать в том же режиме, можно заработать инфаркт, инсульт или получить тромбоэмболические осложнения. Об этом предупредил анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков.

«Эти люди, они горят на работе, стремятся успеть выполнить свое предназначение в этой жизни, они иногда не замечают, что здоровье уже не то, которое было в молодости. К сожалению, в молодости мы думаем, что будем жить вечно, никогда не будем болеть. Но именно у таких людей искусства, которые искренне преданы своей работе, отдаются ей без остатка, снимаются ни в одном фильме и спектакле, большая нагрузка — 12-16 часов день. Это очень много», — заметил эксперт.

Плюс большое значение, отмечает собеседник, имеет возраст — Инне Чуриковой уже 79 лет. На свои годы актриса выглядит прекрасно, но организм более уязвим, хрупок, потому нужен дополнительный отдых и регулярное наблюдение врачей.

«Уделять внимание своему здоровью — это первостепенная задача. Например, программа диспансеризации, позволяет периодически, раз в полгода — в год, проверять здоровье, в зависимости от возраста. Желательно, после 50 лет проходить диспансеризацию, сдавать анализы, посещать врачей общей практики, терапевтов, флебологов, неврологов, кардиологов», — советует специалист.

Своевременное обследование тем и хорошо, что можно вовремя диагностировать серьезные заболевания. Их коварство в том, что они беспокоят людей уже в опасной стадии. Лучше до этого ситуацию не доводить, отмечает врач.

«Даже скрытое заболевание, которое сейчас и не тревожит, но в ближайшее время может сказаться на здоровье наших любимых актеров и спровоцировать нежелательные последствия для организма. <…> Нарушение мозгового кровообращения, нарушения сердечной деятельности, острый инфаркт миокарда, тромбоэмболические осложнения, — такие примеры у нас встречаются среди артистов», — констатировал реаниматолог.

В заключение он пожелал российским артистам здоровья и призвал внимательно относиться к нему. Возможно, певец и композитор Александр Градский до сих пор был бы жив, если бы посвящал больше времени себе, а не творчеству. Но, как известно, себя он не жалел. Кстати, 3 ноября Градскому исполнилось бы 73 года.

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