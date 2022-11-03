Азартный Джо: американская демократия стоит на кону выборов в Конгресс

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Хозяин Белого дома вновь бросается обвинениями в оппонентов, не видя реальной картины его собственных действий.

На кону промежуточных выборов в Конгресс стоит американская демократия. Об этом заявил глава Штатов Джо Байден, выступая на предвыборном митинге в Вашингтоне.

«Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц, до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения… Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия», — сказал заокеанский президент.

Он отметил, что сейчас американцы «сражаются за демократию», включая прогресс и процветание страны. Сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа Байден обвинил в том, что они провоцируют политическое насилие, а также запугивание избирателей и в попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.

В ответ возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о том, что Байден стремится посеять рознь, когда страна нуждается в единстве. К слову, Маккарти говорил о том, что республиканцам нужно больше отчетности и контроля за расходами, а финансирование Украины Штатами может закончиться.

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