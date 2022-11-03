Трое в масках клоунов приковали бизнесвумен и забрали из сейфа украшения на десять миллионов

Фото: www.globallookpress.com / STELLA

Во время ограбления пострадавшая говорила по телефону с сотрудником СОБР. Он услышал ее крик и вызвал полицию в дом в Московской области.

Кинематографичное ограбление произошло в Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, трое неизвестных в масках клоунов отняли у бизнесвумен ювелирные украшения на десять миллионов рублей.

Преступление произошло в деревне Тимошкино — она находится в городском округе Красногорск в 20 километрах от Москвы. Женщина-гендиректор находилась дома одна и разговаривала со своим возлюбленным — сотрудником Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Внезапно мужчина услышал в трубке крик любимой, после чего разговор резко прервался. Мужчина немедленно позвонил в полицию. Подоспевшие правоохранители обнаружили бизнесвумен прикованной наручниками. Хранившиеся в сейфе украшения исчезли вместе с грабителями.

Сейчас ведется расследование и поиск подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь покойной актрисы Веры Глаголевой обратилась в полицию с заявлением о краже ценностей. В частности, была похищена коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина.