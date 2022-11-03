Отар Кушанашвили о ситуации с Собчак: «Припомнит каждое слово»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Накануне мать светской львицы сенатор Людмила Нарусова заявила о том, что ее дочь скоро вернется на родину.

Журналистка Ксения Собчак, по заявлению своей матери Людмилы Нарусовой, скоро вернется в Россию. О том, что сделает светская львица после возвращения, рассказал ее коллега по цеху Отар Кушанашвили в Telegram-канале.

«Ксения Собчак, если выпутается, — а она выпутается! — каждому припомнит каждое слово», — написал Кушанашвили, отметив, что у теледивы хорошая память. При этом блогер-психолог Вероника Степанова интересуется, почему Собчак не возвращается, ведь с нее сняты все подозрения и обвинения.

Ксения Собчак обосновалась в Вильнюсе, сбежав из России через Белоруссию. В ее доме провели обыски, которые, по словам сенатора Нарусовой, будут обжалованы юристами. Также звездная родственница подтверждала наличие израильского гражданства у дочери. Этому предшествовало задержание коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виноват в бедах Ксении Собчак.